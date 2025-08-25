Incendiaron una Camioneta Frente a una Vivienda en Dos de Mayo y Buscan al Autor

En la madrugada del sábado, un desconocido incendió una camioneta Ford Ranger 4x2 que se encontraba estacionada frente a la vivienda de Rubén J. (43), en el barrio 40 Viviendas de la localidad de Dos de Mayo.
Según las primeras investigaciones, el autor abrió la tapa del tanque de combustible e intentó encender papeles en su interior. Al no lograrlo, rompió una de las ventanillas traseras de la doble cabina, arrojó combustible dentro del vehículo y finalmente lo prendió fuego.
La Policía cuenta con material fílmico y trabaja para identificar al responsable.
El damnificado, que aclaró que la camioneta pertenece a la empresa en la que trabaja, expresó su preocupación por las consecuencias que sufrió su familia. “Hoy mi hijo más chico lleva dos días sin dormir, tiene miedo de salir a la calle. Sigo sin entender por qué nos hicieron esto”, manifestó.