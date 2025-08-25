Detuvieron a un Hombre en San Vicente Acusado de Estafas Millonarias con Cheques Falsos

La Policía detuvo en San Vicente a un hombre de 44 años señalado como el presunto autor de millonarias estafas mediante la utilización de cheques apócrifos. Las maniobras fraudulentas habrían dejado un perjuicio económico superior a los 17 millones de pesos, con al menos dos víctimas confirmadas.
El primer caso fue denunciado por un comerciante de 61 años, dueño de una ferretería sobre la Ruta Provincial N°13. El hombre relató que, el pasado 25 de julio, un cliente realizó una compra por 3.600.000 pesos abonando con un cheque supuestamente perteneciente a una empresa. Al intentar cobrarlo, descubrió que el documento era falso.
La segunda denuncia fue presentada por una mujer de 49 años, quien afirmó haber recibido entre el 8 de julio y la fecha un total de siete cheques de distintas entidades bancarias, entregados por el mismo individuo. El monto ascendía a 13.540.000 pesos y, al ser verificados, también resultaron ser apócrifos.
Con estas pruebas, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VIII montaron un operativo y lograron detener al sospechoso en el kilómetro 4 de la Ruta Provincial N°13. Tras consultar con el Juzgado interviniente, se ordenó que el hombre fuera notificado de las causas judiciales en su contra por ambos hechos de estafa.