Intentó Estafar a Dos Comercios Sanvicentinos con una Billetera Virtual Trucha y fue Detenido

Un hombre de 28 años fue arrestado anoche en San Vicente acusado de intentar estafar a dos comerciantes utilizando una billetera virtual falsa. La detención se concretó tras un rápido operativo policial con la intervención de peritos de la División Cibercrimen.
El primer hecho ocurrió cerca de las 21 horas, cuando un comerciante de 34 años, dueño de un local sobre la avenida Constitución, denunció que un cliente intentó pagar una compra de 8.800 pesos con una aplicación de billetera digital apócrifa.
Minutos más tarde, otro comerciante de 35 años, propietario de una verdulería en la misma avenida, alertó al 911 que un hombre había intentado abonar 18.500 pesos en productos con el mismo método fraudulento.
Con la información aportada por las víctimas, una patrulla localizó al sospechoso y lo detuvo en las inmediaciones. Posteriormente, especialistas de Cibercrimen confirmaron que las transacciones simuladas eran falsas.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.