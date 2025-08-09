Empresarios Dosdemayenses en China

A principios de agosto el presidente del Concejo Deliberante de Dos de Mayo, Roberto Genesini (actualmente de licencia sin goce de haberes hasta el 22 de agosto), junto al empresario y candidato a diputado nacional Walter Rosner, viajaron hasta Jiangxi (China) para participar de la feria comercial “赣贸优品 惠通全球” (“Productos de Jiangxi para el mundo”) o como también le dicen "Evento de Encuentro Comercial Entre la Provincia de Juangxi y América del Sur".
|Genesini y Rosner junto a una delegación de Argentina, Chilena y Brasileña
La estrategia comercial de Jiangxi: global y selectiva
Este foro es organizado oficialmente por el Departamento de Comercio provincial con el respaldo directo del Partido Comunista de China (la institución de poder político hegemónico en el país). La idea es crear una feria para mostrar esta zona comercial denominada “Productos de Jiangxi para el Mundo”, busca conectar directamente a más de una centena de empresas chinas con compradores de toda Sudamérica mediante reuniones, recorridos industriales y exhibiciones especializadas. Se incluyen sectores desde té, equipamiento para la gastronomía, industria en general, porcelana, biomedicina, paneles solares, vehículos eléctricos, transformadores y logística de comercio.
De hecho el 5 de agosto, los compradores se dividieron en grupos para visitar zonas industriales clave como Ji’an y Taihe, con tecnología, fabricación y energías renovables como ejes centrales. Al día siguiente, cuatro empresas de Ji’an, Ganzhou y Shangrao expusieron sus productos ante los delegados sudamericanos oriundos de Chile, Argentina y Brasil.
El silencio mediático y una coincidencia imposible de ignorar
Llama la atención la discreción con la que se manejó la reciente visita a China de Roberto Genesini y Walter Rosner. Ambos, figuras vinculadas a la Renovación, participaron juntos en una misión internacional que podría tener un impacto directo en el desarrollo productivo de la región. Sin embargo, no existe registro de información oficial, ni cobertura previa ni posterior sobre este viaje, lo llamativo es que ante la prensa china fueron presentado como parte de una misión comercial (posiblemente autofinanciada).
|Rosner junto a periodistas chinos
Un dato curioso es que Genesini, en su rol de presidente del Concejo Deliberante, deberá votar, junto a sus pares, un proyecto impulsado por Rosner para el Parque Sur de Dos de Mayo, que contempla tirolesas y propuestas gastronómicas por más de 270 millones de pesos. Un emprendimiento que, de aprobarse, podría beneficiar de forma indirecta al Hotel Austral, propiedad de Genesini, ubicado prácticamente al lado del predio.
|Gebesini mostrando su teléfono a la traductora en la feria
Tal vez sea solo una coincidencia que ambos aparezcan juntos como "compradores" en la misma expo de esa provincia en China, adquiriendo, de manera separada, productos y elementos que podrían destinarse a ese u otros proyectos... una coincidencia de 19.350 kilómetros de distancia y más de 30 horas de viaje.