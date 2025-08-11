Secuestran en Camioneta Robada con más de 20 mil Paquetes de Cigarrillos en la Ruta Provincial 11

Integrantes del Escuadrón 49 “San Vicente” realizaban controles en la Ruta Provincial Nº 11, a la altura de El Alcázar y a pocos kilómetros de Dos de Mayo, cuando una camioneta no acató las señales de detención, embistió el puesto de control y huyó por un camino secundario.
Poco después, el vehículo fue localizado abandonado en un camino alternativo. Tras una consulta, se confirmó que tenía un pedido de secuestro activo por robo.
En el interior del rodado y su compartimiento de carga se encontraron 20 cajas con un total de 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero.
El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá ordenaron el secuestro tanto del vehículo como de la mercadería, valuada en aproximadamente 86 millones de pesos, por infracción a la Ley Aduanera.