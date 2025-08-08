Bomberos Voluntarios Intervinieron en Dos Emergencias Durante la Tarde del Viernes

Los Bomberos Voluntarios de San Vicente atendieron este viernes dos situaciones de emergencia en distintos puntos de la localidad, según informó el Departamento de Prensa de la institución.
El primer hecho ocurrió a las 14:14, cuando un llamado alertó sobre un hombre que habría sufrido un ataque epiléptico a bordo de un colectivo de larga distancia. El vehículo se encontraba sobre la Ruta Nacional N° 14, kilómetro 61, frente al hospital local. La unidad móvil N° 22 acudió al lugar y brindó contención y primeros auxilios a un paciente de 46 años, que luego fue asistido por personal médico. La intervención concluyó a las 14:30.
Minutos después, a las 15:50, los bomberos recibieron otra alerta por un siniestro vial en la intersección de E. Duarte y J. B. Justo. En el lugar se constató la colisión entre una motocicleta Motomel Blitz 110 cc y un automóvil Volkswagen Gol Country. La conductora del rodado menor, una mujer cuya identidad no fue precisada, recibió asistencia y fue trasladada al hospital local, mientras que el conductor del automóvil, un hombre, no requirió atención médica. El operativo finalizó a las 16:10.