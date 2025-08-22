Accidente e Imprudencia Municipal en Picada Indumar de Dos de Mayo

En la tarde del jueves, la Municipalidad de Dos de Mayo arrojó una carga de tosca sobre un camino rural de Picada Indumar. Según denuncian vecinos, la medida se realizó sin ningún tipo de señalización, lo que provocó al menos dos accidentes con motociclistas durante la noche con lesionados y algunos vehículos dañados.
De acuerdo al relato de testigos, un primer conductor perdió el control de su moto al impactar contra el montículo de piedras y sufrió golpes de consideración, además de daños materiales en el rodado.
Más tarde, una pareja que circulaba en moto hacia la casa de un familiar también colisionó con la misma carga de tosca. Como consecuencia, la mujer habría sufrido lesiones en una mano, mientras que el conductor resultó con fractura de clavícula. En todos los casos fueron asistidos en el Hospital de Dos de Mayo y dados de alta.
|*Así quedaron dos de los jóvenes accidentados
Hasta primeras horas de la tarde del viernes, la Policía no había difundido el parte oficial de lo ocurrido ni un comunicado por parte del ejecutivo. Los vecinos reclaman que la municipalidad coloque señalización adecuada cuando se realizan trabajos viales, para evitar nuevos accidentes o tragedias.