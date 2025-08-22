Accidente en Rotonda Centro de San Vicente

Este viernes, alrededor de las 08:37 horas, se registró un siniestro vial en la rotonda ubicada en la intersección de la avenida Libertador y avenida Constitución.
El hecho involucró a un automóvil Chevrolet Prisma, conducido por un hombre, y una motocicleta Motomel S2 150cc al mando de una mujer. Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió lesiones de consideración y fue asistida en el lugar por personal de Bomberos Voluntarios, quienes le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarla al hospital local.
El operativo estuvo a cargo de la unidad móvil N° 22, que fue despachada tras la alerta de Gendarmería Nacional. Las tareas se extendieron hasta las 09:05 horas, momento en que se dio por concluido el servicio.