Se Incendió una Vivienda en el Barrio Bella Vista en El Soberbio

Un incendio se registró este sábado alrededor de las 19 en una vivienda de madera ubicada en el barrio Bella Vista de El Soberbio. Si bien las llamas provocaron importantes daños materiales, no se reportaron personas heridas.
Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría Primera intervinieron de inmediato y, tras un intenso trabajo, lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.
Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.