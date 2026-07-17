Volcó un Camión sobre la Ruta Provincial 13 y una Adolescente Resultó Lesionada

Un camión Mercedes Benz protagonizó un vuelco este viernes alrededor de las 11:30 sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 20, en jurisdicción de San Vicente.









De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor, Cristian Alejandro I., de 24 años, perdió el control del rodado por causas que aún se investigan y terminó volcando sobre la banquina.





El camionero salió ileso, mientras que su acompañante, Carolina, de 17 años, sufrió lesiones y fue asistida por personal de Salud Pública, que evaluaba la gravedad de su estado.





Luego del siniestro, una máquina forestal colaboró para reincorporar el camión sobre sus ruedas, mientras efectivos policiales realizaron las tareas correspondientes para asistir a los ocupantes y establecer las causas del vuelco.