El Soberbio: un Joven fue Baleado, hay un Detenido y Secuestraron más de 350 Perdigones

Un joven de 19 años resultó herido de un disparo mientras viajaba como acompañante en una motocicleta por un camino vecinal del paraje Arroyo Bonito, en El Soberbio. Tras ser asistido, una radiografía confirmó que un perdigón quedó alojado en su antebrazo derecho.









Según la denuncia, el ataque ocurrió durante la noche del domingo. A partir de la investigación y de los datos aportados por la víctima, el Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente ordenó el allanamiento de una vivienda y la detención de dos sospechosos.





Durante el operativo realizado este miércoles por efectivos de la Comisaría Seccional Primera de El Soberbio, fue detenido un hombre de 52 años y se secuestraron 352 perdigones de plomo, que serán sometidos a pericias.





En tanto, la Policía continúa con la búsqueda del segundo implicado, quien permanece prófugo con pedido de detención. La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias del ataque.