Tres Incidentes Dejaron Personas Lesionadas Durante los Festejos por el pase a la Final del Mundial en San Vicente

En el marco de los festejos por la clasificación a la final del Mundial de Fútbol, se registraron varios incidentes viales en San Vicente.









El primero ocurrió sobre la Avenida Constitución, frente al Sanatorio San Marcos, donde colisionaron un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta de 110 cc. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.





En otro hecho, se produjo un siniestro vial en la intersección de las avenidas Tejada y Leandro N. Alem. En este caso no se registraron personas lesionadas.









Además, un hombre mayor de edad fue asistido y trasladado al hospital luego de manifestar que cayó de un vehículo en el que participaba de la caravana de festejos. El hecho ocurrió sobre la avenida del Libertador, en la zona de la rotonda, y la víctima sufrió lesiones.





En todos los casos Bomberos Voluntarios asistieron y trasladaron a los involucrados.