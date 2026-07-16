Choque entre una Motocicleta y un Automóvil sobre la Ruta Provincial 13 en San Vicente

Un siniestro vial se registró este jueves, alrededor de las 6:55, sobre la Ruta Provincial N.º 13, a la altura del kilómetro 3, en San Vicente, donde una motocicleta Honda Titan de 125 cc y un automóvil Volkswagen Voyage protagonizaron una colisión.









La motocicleta era conducida por un hombre de 35 años, mientras que el automóvil estaba al mando de un hombre de 56. A pesar del impacto, ambos conductores resultaron ilesos y no fue necesario su traslado a un centro de salud. Las autoridades realizaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del hecho.