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Choque entre una Motocicleta y un Automóvil sobre la Ruta Provincial 13 en San Vicente

Un siniestro vial se registró este jueves, alrededor de las 6:55, sobre la Ruta Provincial N.º 13, a la altura del kilómetro 3, en San Vicente, donde una motocicleta Honda Titan de 125 cc y un automóvil Volkswagen Voyage protagonizaron una colisión.



La motocicleta era conducida por un hombre de 35 años, mientras que el automóvil estaba al mando de un hombre de 56. A pesar del impacto, ambos conductores resultaron ilesos y no fue necesario su traslado a un centro de salud. Las autoridades realizaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del hecho.

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