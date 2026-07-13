Hospital de San Vicente: Proyectan 80 Mil Consultas este Año, Consolidan Nuevas Tecnologías y Avanzan hacia la Historia Clínica Digital

San Vicente Informa entrevistó al director del Hospital Nivel III de San Vicente, Dr. Luis Gómez, quien realizó un balance de la gestión, destacó el crecimiento sostenido de la institución y repasó los principales desafíos que enfrenta uno de los centros de salud públicos más importantes de la zona centro de Misiones.









Al hacer un repaso de los últimos cuatro años, Gómez recordó que el hospital atravesó una rápida transformación al pasar de un establecimiento de Nivel I a uno de Nivel III, un cambio que implicó asumir la atención de patologías de mayor complejidad, incorporar equipamiento de última generación y reorganizar completamente el funcionamiento interno para responder a una demanda cada vez mayor.





"El edificio nuevo era solo una parte del desafío. Había que fortalecer el recurso humano, reorganizar los servicios y preparar al hospital para resolver casos mucho más complejos", explicó.





Las consultas casi se duplicaron

Uno de los datos más relevantes que dejó la entrevista tiene que ver con el crecimiento de la demanda. Mientras que entre 2023 y 2024 el hospital registraba entre 35.000 y 40.000 consultas anuales, durante 2025 alcanzó las 70.000 consultas, sumando la atención ambulatoria y las emergencias.





Las proyecciones para este año son aún mayores: el establecimiento espera cerrar 2026 con alrededor de 80.000 consultas, un incremento que, según el director, fue acompañado con muy pocas incorporaciones de personal.





Actualmente el hospital cuenta con 62 camas de internación, que habitualmente mantienen un nivel de ocupación de entre el 80 y el 90 por ciento, reflejando la intensa actividad asistencial que desarrolla.





Tecnología que evita derivaciones

Durante los últimos años el Hospital Nivel III incorporó un importante paquete tecnológico que permitió ampliar la capacidad diagnóstica y reducir derivaciones hacia otros centros de mayor complejidad.





Entre las inversiones se destacan el tomógrafo, el mamógrafo, nuevos equipos de rayos X y la renovación prácticamente completa del servicio de Diagnóstico por Imágenes.





Sin embargo, Gómez advirtió que cada nuevo equipamiento también genera un desafío adicional. "La tecnología trae más consultas y más estudios, pero también exige contar con más especialistas para sostener esa demanda", señaló.





El crecimiento quedó reflejado incluso en otro fenómeno: cada vez más pacientes con cobertura de obra social eligen atenderse en el hospital público. Según indicó, cerca del 20% de las camas de internación se encuentran ocupadas por personas que poseen obra social, ya que el hospital no cobra adicionales ni restringe el acceso a la atención.





Un hospital que también forma médicos

Otro de los aspectos que destacó el director fue la consolidación del hospital como espacio de formación profesional.





Actualmente realizan sus prácticas finales alrededor de 12 estudiantes de Medicina, provenientes de la Fundación Barceló y de la Universidad Católica de las Misiones (UCAMI), quienes rotan por distintas especialidades acompañados permanentemente por médicos de planta.





Además de constituir una instancia clave para la formación de los futuros profesionales, su presencia también representa un importante apoyo para los equipos médicos en la atención diaria de los pacientes internados.









El próximo gran paso: digitalizar toda la historia clínica

Entre los objetivos para este año, Gómez destacó la implementación definitiva del sistema informático que permitirá abandonar las tradicionales historias clínicas en papel.





La digitalización ya comenzó en los consultorios externos y la meta es que antes de fin de año todo el hospital trabaje con historias clínicas digitales, facilitando el acceso a la información médica, agilizando la atención y mejorando la articulación con otros hospitales de la provincia.





Paralelamente, el establecimiento avanza en la reorganización de distintos sectores para liberar espacio en el área de Emergencias, que actualmente quedó chica frente al crecimiento de la demanda. El proyecto contempla reacondicionar consultorios en el antiguo edificio del hospital para permitir una mejor distribución de los servicios e implementar plenamente el sistema de Triage, que clasificará a los pacientes según la gravedad de cada caso.





"Nada de esto sería posible sin el compromiso del equipo"

Al cerrar la entrevista, el director hizo un especial reconocimiento a todo el personal del hospital. Agradeció el compromiso de médicos, enfermeros, administrativos, choferes, técnicos y trabajadores de todas las áreas, al considerar que el crecimiento de la institución es resultado del esfuerzo colectivo y de una fuerte vocación de servicio.





También valoró el acompañamiento permanente del Ministerio de Salud Pública y remarcó que el gran desafío hacia adelante será continuar fortaleciendo al Hospital Nivel III de San Vicente como centro de referencia para toda la zona centro de Misiones, acompañando el crecimiento poblacional y la creciente demanda sanitaria de la región.