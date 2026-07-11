Dos Automóviles Protagonizaron un Choque sobre la Ruta Nacional 14 en Dos de Mayo

Un siniestro vial entre dos automóviles se registró ayer viernes, alrededor de las 11:20, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 954, en la localidad de Dos de Mayo.









Por causas que se investigan, colisionaron un Renault Sandero, conducido por una mujer de 42 años, quien viajaba acompañada por una bebé de apenas dos meses, y un Ford Focus al mando de un hombre de 66 años.





A pesar del impacto, los ocupantes sufrieron lesiones leves, por lo que no fue necesario el traslado de personas a un centro asistencial.