San Vicente: Detuvieron a dos Hombres y Recuperaron Herramientas Robadas

La Policía de Misiones detuvo a dos hombres y recuperó parte de los elementos robados durante un hecho de hurto registrado en la ciudad de San Vicente.









La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre de 29 años, quien informó que delincuentes sustrajeron de su propiedad, ubicada sobre la Ruta Nacional 14, una amoladora, varias llaves de mano y aproximadamente diez kilogramos de cobre.









Luego de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron detener a los presuntos autores, de 30 y 19 años. Además, secuestraron las herramientas denunciadas como sustraídas.





La investigación continúa para recuperar el resto de los elementos robados, mientras que ambos detenidos permanecen a disposición de la Justicia.