Detuvieron a un Hombre Acusado de Robarle $1,6 millones a su Madre en San Vicente

La Policía de Misiones detuvo a un hombre de 31 años acusado de sustraer 1.600.000 pesos a su madre, una mujer de 82 años, en un hecho ocurrido sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 3 de San Vicente.









La denuncia fue radicada el pasado 11 de julio por la víctima, quien manifestó que el dinero habría sido sustraído por su propio hijo.





Tras las tareas investigativas, los efectivos lograron detener al sospechoso y recuperar el dinero denunciado como robado, el cual fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.