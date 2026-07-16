Una Joven Resultó Herida tras un Choque y buscan a una Camioneta que se dio a la Fuga en San Vicente

Un siniestro vial se registró este miércoles por la noche, alrededor de las 22:20, sobre la avenida Constitución al 600 de San Vicente. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Renault Megane colisionó con una camioneta cuyos datos aún se desconocen, ya que el conductor escapó del lugar tras el impacto.









El Renault era conducido por un hombre de 32 años, quien viajaba acompañado por otras tres personas. Como consecuencia del choque, una joven de 18 años sufrió escoriaciones leves y fue trasladada para recibir atención médica. Tras ser examinada, recibió el alta con un tiempo probable de curación de tres días. Los demás ocupantes resultaron ilesos y el test de alcoholemia practicado al conductor del automóvil arrojó resultado negativo. La Policía trabaja para identificar al vehículo involucrado que se dio a la fuga.