El Soberbio: Detuvieron a un Hombre Acusado de Agredir y Amenazar de Muerte a su Ex Pareja

Un hombre de 38 años fue detenido por la Policía de Misiones, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su ex pareja en El Soberbio.









La denuncia fue radicada por una mujer de 36 años, quien relató que el ataque se produjo al mediodía del día anterior en Paraje San Ignacio.





A raíz de la agresión, la víctima sufrió un corte en el lado izquierdo del rostro. De acuerdo con el examen médico, la lesión demandará aproximadamente diez días de curación.





Durante el operativo, los efectivos policiales secuestraron una barra de hierro que habría sido utilizada en el ataque y detuvieron al presunto autor, quien quedó a disposición de la Justicia.