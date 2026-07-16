Dos Personas Resultaron Heridas tras un Choque entre una Motocicleta y una Utilitaria en San Vicente

Un siniestro vial se registró este jueves, cerca de las 7:48, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 990, en San Vicente. Por causas que son materia de investigación, una utilitaria Mercedes Benz Vito, conducida por un hombre de 46 años, colisionó con una motocicleta Honda Bros 125 cc.









Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, de 47 años, y su acompañante, un adolescente de 16 años, sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar, a la espera de la evaluación médica para determinar la gravedad de las heridas. En tanto, el conductor de la utilitaria resultó ileso. La Policía trabaja en el lugar y se aguarda la ampliación del informe oficial.