Un Hombre Murió tras Despistar con su Vehículo sobre la Ruta Provincial 2 en El Soberbio

Un hombre de 41 años falleció este miércoles por la noche luego de despistar con el Volkswagen Gol que conducía sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura del kilómetro 17, en jurisdicción de El Soberbio.









El hecho ocurrió cerca de las 19:25, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Segunda fueron alertados sobre un automóvil que había despistado y se encontraba sin ocupantes al momento de la llegada de la patrulla. De inmediato, los policías iniciaron la búsqueda para localizar al conductor.









Minutos más tarde, alrededor de las 19:45, el hombre fue encontrado en el lugar sin signos vitales.





Por orden de la Justicia, trabajaron el médico policial y la División Policía Científica para realizar las pericias que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.