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Dos Hombres Resultaron Heridos tras Chocar contra un Puente en San Pedro

Dos hombres permanecen internados luego de un violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este jueves sobre la Ruta Provincial N.º 20, a la altura del puente Piray Guazú, San Pedro.



El hecho se registró cerca de las 00:30, cuando un automóvil Renault 12 despistó e impactó de lleno contra la estructura del puente. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a los dos ocupantes inconscientes dentro del vehículo, por lo que fueron asistidos y trasladados de urgencia a distintos centros de salud.


Como consecuencia del fuerte impacto, Gerardo N. permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico reservado, mientras que Esteban O. sufrió lesiones de consideración y continúa hospitalizado bajo observación médica.

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