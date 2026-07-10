Dos Personas Murieron tras el Despiste de una Motocicleta en San Pedro

Dos personas fallecieron anoche luego de que la motocicleta en la que viajaban despistara sobre un camino terrado de Colonia San Jorge, en la localidad de San Pedro.









Las víctimas fueron identificadas como Pedro Valentín Ramírez, de 38 años, quien conducía una motocicleta Corven, y Liliana Beatriz Mendoza, de 37, que viajaba como acompañante. El siniestro ocurrió cerca de las 20 horas, cuando por causas que aún son investigadas el conductor perdió el control del rodado, salió del camino e impactó contra una zona de malezas. Ambos fallecieron en el lugar a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.





En el sitio trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional y peritos de la División Policía Científica de la Unidad Regional XIV, quienes realizaron las pericias para determinar la mecánica del despiste.





El médico policial estableció que Ramírez presentaba una fractura expuesta en un miembro inferior y un traumatismo cerrado de tórax, mientras que Mendoza sufrió un traumatismo cerrado de tórax. Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 de San Pedro, los cuerpos fueron entregados a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación.