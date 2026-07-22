Un Motociclista Resultó Herido tras un Choque con un Automóvil en San Vicente

Un motociclista de 34 años resultó lesionado este lunes alrededor de las 13:45, tras protagonizar un siniestro vial sobre la Avenida Libertador, a la altura del 1500, en San Vicente.









Por causas que se investigan, una motocicleta Yamaha FZ de 150 cc, conducida por Luis Elisandro P., colisionó con un Chevrolet Sonic al mando de Nancy Jaqueline D.S., de 29 años, quien no sufrió lesiones. El conductor del rodado menor fue asistido y quedó a la espera de la evaluación médica para determinar la gravedad de las heridas.