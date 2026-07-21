Se Incendió una Cinta Transportadora en un Secadero de yerba mate de San Vicente

Un principio de incendio se registró durante la noche del lunes en el secadero de la Cooperativa Agroindustrial Misiones, ubicado a la altura del kilómetro 955 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente.









De acuerdo con el encargado de mantenimiento del establecimiento, el fuego se habría originado por un sobrecalentamiento en la cinta transportadora de yerba mate.





Al lugar acudieron efectivos de los Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el foco ígneo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el incidente solo ocasionó daños materiales.