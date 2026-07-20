Auxilian a un Hombre que Intentó Quitarse la Vida en San Vicente

Un hombre de 39 años fue auxiliado este lunes en la mañana por un vecino y efectivos policiales tras intentar quitarse la vida en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Carrillo, en el Barrio Ceferino.





*Imagen ilustrativa





El episodio ocurrió cerca de las 12:45, momento en que Víctor fue hallado con una sábana alrededor del cuello. La rápida intervención de los presentes logró evitar el desenlace fatal.





Sin embargo, el hombre se negó de manera terminante a ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Ante esta negativa, las autoridades dispusieron que permanezca en su domicilio bajo la contención de sus familiares, quienes ya se encuentran en el lugar acompañándolo.





Cabe recordar que, ante situaciones de crisis, la Línea de Prevención del Suicidio (135) brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas.