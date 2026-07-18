Fuertes Vientos Provocaron un Incendio que Afectó a tres Aserraderos en San Vicente

Un incendio de importantes dimensiones afectó este sábado a tres aserraderos ubicados sobre el kilómetro 974 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente. El siniestro movilizó a efectivos de la Policía de Misiones y a dotaciones de Bomberos, que lograron controlar las llamas y evitar su propagación. No se registraron personas lesionadas.













El fuego se habría iniciado cerca de las 17 como consecuencia de un desperfecto en una línea de alta tensión. Las intensas ráfagas de viento habrían provocado que ramas de árboles hicieran contacto con los cables eléctricos, originando el foco ígneo que rápidamente alcanzó los establecimientos madereros.





Las llamas afectaron a los aserraderos San Cayetano Oseñuk, Hoffman y Ojeda. El mayor daño se registró en el aserradero Hoffman, que sufrió pérdidas totales con la destrucción del 100 % de sus instalaciones. En tanto, los otros dos establecimientos presentaron daños parciales, estimados en un 10 %, principalmente en maquinarias y acopio de madera.









En el operativo trabajaron 10 dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Vicente, con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Dos de Mayo y camiones cisterna de la Municipalidad de San Vicente, cuyos equipos fueron fundamentales para abastecer de agua y lograr controlar el incendio, evitando que las llamas se extendieran hacia otros establecimientos y zonas aledañas.





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