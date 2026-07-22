Lluvias Intensas Provocaron Anegamientos en Barrios de El Soberbio

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del martes provocaron el anegamiento de calles en los Barrios Hospital y Cerro Bonito de El Soberbio, debido al desborde de un arroyo sin nombre y de canales de desagüe. Dos viviendas resultaron afectadas en sus patios y corredores.









No fue necesario evacuar a los vecinos, quienes permanecieron en sus hogares. Según informaron las autoridades, no hubo personas lesionadas ni daños materiales. Personal de la Policía y Bomberos Voluntarios trabajó en la limpieza y apertura de canaletas para restablecer el normal escurrimiento del agua.





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