Un Adolescente Murió tras Recibir una Descarga Eléctrica en San Vicente

Un adolescente de 16 años falleció este lunes luego de recibir una descarga eléctrica en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 18, en Paraje Flor, jurisdicción de San Vicente.









De acuerdo con el relato de su padre a la Policía, cerca de las 12 del mediodía ambos se encontraban en el domicilio cuando Ariel Steihaus sintió una leve descarga al tocar una cocina a leña. Instantes después, el joven subió a una torre de agua y recibió una fuerte descarga eléctrica, quedando adherido a la estructura.





Tras ser rescatado, fue trasladado de urgencia a la Clínica Clides de San Vicente, donde ingresó sin signos vitales y los médicos confirmaron su fallecimiento.





La Policía trabaja para establecer las circunstancias del hecho y la investigación continúa.