Jairo Holland Convirtió su Chevrolet Corsa en un Homenaje a la Selección Argentina y a Lionel Messi

La pasión por la Selección Argentina puede expresarse de muchas maneras, pero en Dos de Mayo un vecino decidió llevarla sobre cuatro ruedas. Se trata de Jairo Holland, de 38 años, portero del Bachillerato N.º 7, quien transformó por completo su Chevrolet Corsa modelo 2007 en un verdadero tributo a la "Scaloneta", con un diseño cargado de símbolos patrios y referencias al capitán Lionel Messi.









El proyecto de la "Corseneta" fue realizado junto a Jonatan Kuntz y su hermana Yanina Holland, quienes colaboraron en la idea y el trabajo de personalización del vehículo, que no pasa desapercibido en cada recorrido por las calles de la localidad.





Cada detalle del automóvil tiene un significado especial. En el capot luce el Sol de Mayo, emblema de la bandera argentina; sobre el techo se destaca la silueta de las Islas Malvinas Argentinas; las llantas representan las estrellas de la selección; mientras que en uno de los laterales se plasmó un electrocardiograma que forma la palabra "Messi", acompañado por el histórico número 10, en una clara muestra de admiración por el capitán de la Selección.









La parte trasera también guarda un guiño para los fanáticos del fútbol. Allí puede leerse la frase "¡Mirá vo che!", popularizada tras el último meme protagonizado por Lionel Messi durante la semifinal frente a Inglaterra, una expresión que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.





Para Jairo, este Corsa no es solo un medio de transporte, sino una forma de expresar el orgullo por los colores celeste y blanco, el sentimiento por la Selección y el reconocimiento a un equipo que sigue dejando huella en la historia del fútbol argentino. El resultado es un vehículo único que despierta la curiosidad de quienes lo ven pasar y se convirtió en una verdadera atracción para los amantes de la "Scaloneta".





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