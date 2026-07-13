Detuvieron a un Hombre por dos Robos en San Vicente y Recuperaron parte de lo Sustraído

La Policía de Misiones detuvo a un hombre de 32 años acusado de cometer dos robos en distintos comercios de San Vicente y secuestró parte de los elementos denunciados como sustraídos.









El primero de los hechos fue denunciado por una joven de 22 años, quien informó el robo de 550 mil pesos del interior de un carrito gastronómico ubicado sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 3.





El segundo caso fue reportado por una mujer de 49 años, propietaria de un comercio situado en la intersección de avenida Constitución y calle Alfredo Palacios, donde delincuentes sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora y una caja de cigarrillos marca Eight.





Tras una investigación y el análisis de las cámaras de seguridad, los efectivos identificaron al presunto autor y lo detuvieron en el barrio Payeska. Se trata de un hombre de 32 años, en cuyo poder secuestraron 8.470 pesos y una caja de cigarrillos Eight, elementos vinculados a la causa.





El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer ambos hechos.