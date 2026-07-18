Colapsó un Tinglado en Construcción por los Fuertes Vientos en Dos de Mayo

Las intensas ráfagas de viento registradas durante la tarde de este sábado provocaron el colapso parcial de un tinglado en construcción de la empresa Placas Rivadavia, ubicada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 963, en la localidad de Dos de Mayo.









El hecho fue constatado cerca de las 17 por efectivos de la Comisaría Primera, quienes verificaron que la parte posterior de la estructura, de aproximadamente 90 metros de largo por 40 de ancho, cedió debido a la fuerza del viento.





El inmueble pertenece a Elio Andrés M., de 48 años. Como consecuencia del derrumbe se registraron importantes daños materiales, incluso en un vehículo, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

VIDEO: