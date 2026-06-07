Secuestraron un Automóvil por Presunta Adulteración del Número de Chasis en San Vicente

La Policía de Misiones secuestró este domingo un automóvil Chevrolet Corsa Classic durante una verificación física realizada en la planta verificadora de San Vicente.









El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11, cuando un hombre de 35 años presentó el vehículo junto con la documentación correspondiente para su inspección. Durante el control, los verificadores detectaron una presunta adulteración en el número de chasis bajo la denominada modalidad "ventana". Además, constataron que los cinturones de seguridad no coincidían con el año y modelo del rodado.





Según el informe del sistema SIFCOP, el vehículo no registraba pedido de secuestro vigente. No obstante, por las irregularidades detectadas, la Policía procedió al secuestro del automóvil y de la documentación presentada, finalizando el procedimiento cerca de las 12:10.