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Se Incendió el Sector de Secado de una Carpintería en San Vicente

El hecho ocurrió cerca de la una de la madrugada de este martes en la carpintería Don Odario de Sergio M. (40), ubicada sobre la Ruta Provincial 212, en el acceso a Picada Zulma.



Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional VIII, quienes lograron controlar el fuego antes de que se propagara al resto de las instalaciones.



El incendio provocó daños materiales en el sector de secado de madera, mientras que la estructura principal del establecimiento no resultó afectada. No se registraron personas lesionadas.

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