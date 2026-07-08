Magnolia le Robó el Protagonismo a Messi en San Vicente

Tras el triunfo (sufrido) de Argentina ante Egipto por cuartos de final San Vicente salió a las calles para celebrar con bocinazos, banderas y camisetas albicelestes. Sin embargo, en medio de la caravana hubo una participante que terminó acaparando todas las miradas: una cabrita con la camiseta número 10 de Lionel Messi, paseando en auto y con correa junto a su familia.









En el mundo del fútbol, a Messi se lo conoce como GOAT, sigla de Greatest Of All Time ("el mejor de todos los tiempos"). Pero en inglés, goat también significa "cabra". En San Vicente, el apodo dejó de ser una metáfora: ya que "la" GOAT conquistó a todos los presentes posando para decenas de fotografías. Su nombre es Magnolia y su presencia en la caravana fue en realidad totalmente espontánea ya que salió a pasear con la camiseta de la Selección que ya tenía y el resto lo hizo la espontaneidad de la gente.





La historia de Magnolia









Paula Pérez, su dueña, nos contó que su familia posee en San Vicente el criadero Frigorífico y Abasto Don Luciano, donde crían ovejas, cabritos, bovinos y cerdos. Allí nació Magnolia junto a una hermana gemela. Como la madre lamentablemente solo podía alimentar a una de las crías, el padre de Paula decidió llevar a Magnolia a la casa para criarla a mamadera hasta que pudiera valerse por sí sola.





Lo que comenzó como un cuidado temporal terminó convirtiéndose en una de las mascotas más queridas:





"Con mi hermano le pusimos Magnolia y quedó viviendo con nosotros. Es una mascota más. Entra a la casa, sale, juega y toma mamadera", relató Paula.

Hoy, Magnolia es en realidad una integrante más de la familia. La mantienen siempre con correa cuando sale para evitar accidentes con el tránsito y, durante el invierno, recibe todos los cuidados.





De paseo a fenómeno viral





Paula asegura que nunca imaginó la repercusión que tendría la cabrita durante los festejos:





"La verdad no esperaba que la gente reaccionara de esa manera, pero fue muy lindo", expresó.

Durante la caravana, decenas de personas se acercaron para fotografiarla y grabar videos. De hecho, la propia dueña reconoció que estuvo tan pendiente de que Magnolia no se asustara con la multitud que prácticamente no tomó imágenes. Las fotografías que hoy circulan en redes sociales fueron enviadas posteriormente por vecinos que participaron de los festejos.





Con la Selección todavía en competencia, la familia ya piensa en repetir la experiencia. La intención es volver a llevar a Magnolia a la próxima caravana, aunque antes deberán esperar la confirmación de los horarios de los partidos para organizar la salida.





La mascota inesperada de los festejos









Entre banderas, bocinazos y camisetas celestes y blancas, San Vicente encontró esta vez a su protagonista inesperada. Mientras el debate futbolero sigue intentando definir quién es el verdadero GOAT, en nuestra ciudad hubo una respuesta que, al menos por una tarde, resultó unánime: el GOAT caminó en cuatro patas, llevaba la camiseta del 10 y se llama Magnolia.









Fotos: gentileza de la familia, vecinos y vecinas que participaron de la caravana.