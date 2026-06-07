Detuvieron a un Hombre tras Robar un Ternero en El Soberbio

Un hombre de 31 años fue detenido en El Soberbio acusado de robar un ternero de un establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 4. El animal fue recuperado y devuelto a su propietaria.









El procedimiento comenzó cerca de las 21 horas, luego de la denuncia por la Detuvieron a un Hombre tras Rbar un Ternero en El Soberbio de un vacuno de raza Braford, de pelaje marrón y unos 160 kilogramos. Con los datos aportados, efectivos de la Comisaría Primera realizaron un operativo de búsqueda.





Durante el rastrillaje, los policías localizaron al sospechoso oculto entre las malezas junto al ternero recientemente sustraído. El hombre fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el animal fue restituido a la dueña.