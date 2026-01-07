La Cooperativa de Agua de San Vicente Informó que Adquirió el Edificio de la Funeraria

En un comunicado de la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos de San Vicente expresaron su satisfacción por la adquisición del edificio donde funciona actualmente la funeraria, concretada mediante una inversión de 180 mil dólares, y señalaron que la operación representa un paso importante para la institución. Indicaron que la compra refleja el compromiso histórico de la familia Hasan con la cooperativa y forma parte de un proceso orientado a fortalecer los servicios que se brindan a la comunidad.









Además, manifestaron que el logro fue posible por el trabajo conjunto del equipo de conducción y agradecieron las palabras del presidente, Dante, así como el desempeño del gerente, a quien reconocieron por su asesoramiento profesional durante el proceso de adquisición del inmueble. También señalaron que la noticia tendrá un importante impacto entre los socios y la comunidad.



