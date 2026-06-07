Detuvieron a un Hombre Acusado de Amenazar de Muerte a su ex Pareja en San Vicente

Un hombre de 38 años fue detenido durante la madrugada del domingo en el barrio Esperanza, de San Vicente, acusado de ingresar sin autorización a la vivienda de su ex pareja, provocar daños y amenazarla de muerte.









El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando la mujer, de 42 años, pidió ayuda a la Policía tras denunciar que su ex concubino había entrado a su propiedad, rompido una ventana de la casa y comenzó a amenazarla verbalmente.





Al llegar al lugar, los efectivos intentaron identificar al sospechoso, quien se resistió al procedimiento, aunque finalmente fue reducido y detenido.





El hombre quedó a disposición de la Justicia en una causa por violación de domicilio, amenazas, daños y resistencia a la autoridad.