Joven Resultó con Lesiones Leves tras un Despiste y Vuelco en El Soberbio

Un joven de 23 años sufrió lesiones leves tras protagonizar un despiste y vuelco con su automóvil sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 10, en El Soberbio.









El siniestro ocurrió el jueves 2 de julio, alrededor de las 21:35, cuando un Fiat Palio despistó y terminó volcado con las ruedas hacia arriba. El conductor, identificado como Ángel Osvaldo C., fue trasladado al hospital local, donde le diagnosticaron escoriaciones leves en el hombro izquierdo. Tras ser asistido, recibió el alta médica.



