Cuatro Demorados por Usurpación, Desmonte y tala Ilegal en un Predio de San Pedro

Un operativo conjunto entre la Policía y el personal de seguridad de una empresa permitió detectar usurpaciones, desmonte y tala clandestina en un predio rural de San Pedro. Como resultado, cuatro personas fueron demoradas y se secuestraron dos motosierras, un arma de fuego sin documentación y una motocicleta.









El procedimiento se realizó este martes cerca de las 13:40, en un sector ubicado a unos 14 kilómetros al suroeste de la Ruta Nacional 14, mientras los efectivos brindaban cobertura de seguridad a guardaparques de la empresa.





Durante la primera intervención, los uniformados encontraron a un hombre de 63 años ocupando una vivienda precaria construida sin autorización dentro del predio. En el lugar también detectaron un sector recientemente desmontado, por lo que incautaron una motosierra y un pistolón calibre 14 que carecía de la documentación correspondiente.





Más tarde, en otro sector de la propiedad, sorprendieron a dos hombres de 22 y 27 años cuando derribaban árboles nativos y realizaban tareas de desmonte con otra motosierra. Ambos fueron demorados y trasladados a la comisaría junto con la herramienta secuestrada.





Finalmente, durante un recorrido preventivo, los efectivos demoraron a otro hombre que circulaba en una motocicleta sin la documentación personal ni del vehículo. Además, constataron que también había levantado una vivienda dentro del predio sin autorización de la empresa. Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.