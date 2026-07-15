Detuvieron al Último Prófugo por un Robo Agravado y Arrestaron a un Acusado por Daños

La Policía detuvo en San Vicente al último prófugo vinculado a un robo agravado en poblado y en banda ocurrido el pasado 14 de junio. Se trata de un joven de 22 años, acusado de integrar el grupo de tres delincuentes que interceptó a una mujer en el acceso al barrio San Roque González, donde la amenazaron, la agredieron físicamente y le robaron un teléfono celular. Con esta detención, los tres implicados en el hecho ya se encuentran a disposición de la Justicia.









En otro procedimiento, efectivos policiales arrestaron a un hombre de 30 años acusado de provocar daños en la vivienda de una mujer. Según la investigación, el sospechoso arrojó piedras contra el inmueble y rompió el vidrio de una ventana frontal. La detención se realizó por orden judicial y el acusado quedó a disposición de la Justicia.



