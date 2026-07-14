Despistaron, Abandonaron un Auto y Descubrieron que Había sido Robado a mano Armada en Buenos Aires

La Policía de Misiones secuestró un Volkswagen Bora que fue hallado volcado y abandonado sobre un camino de acceso a la Ruta Provincial 15, en la zona de Colonia Primavera, en El Soberbio. Al verificar los datos del vehículo, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo agravado con arma de fuego ocurrido en la provincia de Buenos Aires.









El procedimiento se realizó durante la tarde del lunes, cuando personal de la Comisaría Segunda acudió al lugar tras ser alertado sobre un vehículo despistado. Al llegar, encontraron el automóvil volcado a un costado del camino, sin ocupantes.





Tras las averiguaciones, se estableció que el rodado era requerido por la Justicia en una causa investigada por la Comisaría Malvinas Argentinas Seccional Tercera, de Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires.





Por orden del magistrado interviniente, el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras la Policía de Misiones continúa con la investigación para identificar y localizar a las personas que abandonaron el automóvil luego del despiste.