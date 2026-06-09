Hallaron el Arma Utilizada en un Intento de Robo de Moto en San Pedro

La Policía secuestró un arma de fabricación casera que habría sido utilizada durante un intento de robo de motocicleta ocurrido en San Pedro. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de un joven de 21 años que aseguró haber sido atacado por varias personas que intentaron quitarle su vehículo.









El hecho fue denunciado durante la madrugada del martes. Según el relato de la víctima, uno de los involucrados exhibió un arma de fuego mientras intentaban concretar el robo.





A partir de la denuncia, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que permitió demorar a un adolescente de 13 años. De acuerdo con la investigación, el menor circulaba en una motocicleta que también sería robada y, al momento de ser interceptado, intentó escapar embistiendo a los policías.





Las tareas investigativas continuaron durante la mañana de este martes. Cerca de las 10, integrantes de la División Investigaciones y del Comando Radioeléctrico realizaron un rastrillaje en las inmediaciones de la vivienda del denunciante, donde encontraron y secuestraron un arma de fabricación casera, presuntamente calibre 22.





El arma será sometida a pericias para determinar si fue utilizada durante el intento de robo y establecer su vinculación con la causa por tentativa de robo calificado.





Mientras tanto, la Policía continúa con la búsqueda de un segundo sospechoso, ya identificado por los investigadores, quien estaría involucrado en el hecho ocurrido en una zona rural de San Pedro.