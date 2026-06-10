Triple Choque y Vuelco en El Soberbio: Todos los Ocupantes fueron Hospitalizados por Prevención

Un siniestro vial ocurrido este martes por la tarde sobre la Avenida Rivadavia, en El Soberbio, involucró a un automóvil, una camioneta y un vehículo que se encontraba estacionado.









De acuerdo con el informe de los Bomberos Voluntarios, el hecho se registró cerca de las 18:45. Por causas que se investigan, un Volkswagen Vento conducido por un hombre de 41 años colisionó contra una Toyota Hilux manejada por un hombre de 60 años. Tras el impacto, el automóvil volcó y la camioneta terminó chocando contra un Peugeot 206 que estaba estacionado.





Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos, que constataron la magnitud del incidente y colaboraron en las tareas de asistencia.





Los ocupantes de los vehículos fueron trasladados al hospital local para una mejor evaluación médica. Según se informó, ninguno presentó lesiones.