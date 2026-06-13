Voraz Incendio Destruyó una Vivienda en Dos de Mayo

Una vivienda fue destruida por completo a causa de un incendio registrado durante la noche del viernes en Dos de Mayo. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas, a la altura del kilómetro 964 de la Ruta Nacional 14, y no dejó personas lesionadas.









Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que las llamas habían consumido totalmente la casa, una construcción de aproximadamente 10 por 12 metros con techo de zinc.





La propietaria del inmueble, una mujer de 83 años, indicó que desconoce cómo se inició el fuego.





Personal de la comisaría local y de la División Policía Científica trabajan para establecer las causas que originaron el siniestro.