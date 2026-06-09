Avanza la Obra Vial en el Acceso a la UNAU de San Vicente

Continúan los trabajos de infraestructura vial sobre el camino de acceso a la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU), en San Vicente. Las tareas se realizan mediante un convenio entre la Municipalidad local y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre un tramo de 1.400 metros que conecta con la Ruta Provincial 13.









La obra contempla la construcción de cordón cuneta, trabajos de saneamiento y la ejecución de una base estructural estabilizada que permitirá avanzar posteriormente con la pavimentación asfáltica. El proyecto es financiado con fondos provinciales y ejecutado de manera conjunta por técnicos de Vialidad y del municipio.





Según se informó, en etapas anteriores ya se realizaron movimientos de suelo, construcción de alcantarillas y la colocación de capas iniciales de asfalto en parte del recorrido.





Actualmente, los trabajos se concentran en nuevos sectores de cordón cuneta y en la conformación de una base drenante con balasto, fundamental para garantizar la durabilidad del futuro pavimento.









Además de mejorar el acceso a la casa de estudios, la obra busca optimizar la conexión con la Ruta Provincial 13 y distintos barrios de la zona urbana. En ese marco, también está prevista la construcción de un intercambiador vial y dársenas de giro en la intersección, con el objetivo de ordenar el tránsito en un sector donde confluyen un camino vecinal y el barrio Mujeres Sanvicentinas.





Las tareas forman parte de un plan de obras urbanas que se ejecuta en distintos puntos de la provincia.