Choque entre Camioneta y Moto dejó un Joven Lesionado en El Soberbio

Un siniestro vial se registró ayer jueves a las 17:30 sobre la Ruta Provincial 13, kilómetro 3, en la localidad de El Soberbio.
Por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta Corven de 110 cilindradas, conducida por Eliseo C., de 27 años, y una camioneta Volkswagen Saveiro, al mando de M. Nelson, de 70, acompañado por B. Lucía, de 69.
Como consecuencia del impacto, Eliseo C. sufrió escoriaciones y hematomas de carácter leve. Fue asistido y posteriormente dado de alta. En tanto, los ocupantes del vehículo mayor resultaron ilesos.