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Choque entre Motos en El Soberbio: tres Personas Resultaron Lesionadas

Un siniestro vial se registró este jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 17, en El Soberbio, donde dos motocicletas colisionaron y dejaron como saldo tres personas lesionadas.




El hecho ocurrió cerca de las 14 horas e involucró a dos motos de 150 cilindradas. Los heridos, dos hombres y un adolescente, fueron asistidos en el lugar por personal sanitario y luego trasladados para su atención médica. Intervino personal policial y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el choque.

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