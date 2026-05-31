Tragedia en Dos de Mayo: Murió un Motociclista tras un Choque con Gendarmería Nacional en la Avenida del Colono

Un motociclista de 30 años falleció en la madrugada de este domingo luego de un siniestro vial ocurrido sobre la Avenida del Colono, en la localidad de Dos de Mayo. La víctima fue identificada como Antonio Miguel De Lima.









El hecho se registró cerca de las 2:30 e involucró a una camioneta Ford Ranger de Gendarmería Nacional, conducida por un hombre de 43 años que iba acompañado por otro de 32, y una motocicleta Corven. Tras el impacto, el rodado menor se incendió por completo y su conductor murió en el lugar. El médico policial determinó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio por politraumatismos y traumatismo de cráneo. Intervino personal policial, científica y judicial; los vehículos fueron secuestrados y el conductor de la camioneta fue notificado de la causa mientras continúan las actuaciones.