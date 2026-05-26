Motociclista Herido tras Choque con un Auto en San Vicente

Un siniestro vial se registró esta mañana, cerca de las 9, sobre la avenida Constitución de San Vicente, donde un joven motociclista resultó lesionado tras colisionar con un automóvil.









El hecho ocurrió a la altura del 201, cuando por causas que se investigan impactaron un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 58 años que resultó ileso, y una motocicleta Corven 110 al mando de un joven de 25.





Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió fracturas en la pierna y la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al hospital local, donde quedó internado en observación.





En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría local, quienes realizaron las pericias correspondientes y retuvieron la motocicleta por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.