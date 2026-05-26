Acompañan a San Vicente Informa

Motociclista Herido tras Choque con un Auto en San Vicente

Un siniestro vial se registró esta mañana, cerca de las 9, sobre la avenida Constitución de San Vicente, donde un joven motociclista resultó lesionado tras colisionar con un automóvil.



El hecho ocurrió a la altura del 201, cuando por causas que se investigan impactaron un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 58 años que resultó ileso, y una motocicleta Corven 110 al mando de un joven de 25.


Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió fracturas en la pierna y la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al hospital local, donde quedó internado en observación.


En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría local, quienes realizaron las pericias correspondientes y retuvieron la motocicleta por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

Entradas antiguas

📰 NOTICIAS PROVINCIALES

Misiones Informa
Cargando noticias...
Ver más noticias en MisionesInforma.com.ar →

También acompañan a San Vicente Informa

Columnas, análisis y opinión

San Vicente Informa 2026